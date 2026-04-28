A abertura, no dia 1º de maio, se apresentará o grupo Tango Revirado. - Reprodução/

A abertura, no dia 1º de maio, se apresentará o grupo Tango Revirado.Reprodução/

Publicado 28/04/2026 12:32

Búzios - O Circuito Sesc Jazz & Blues 2026 desembarca em Búzios, a partir das 20h, na Praça Santos Dumond, entre os dia dias 1º e 3 de maio. Ao longo dessas três noites, o público poderá acompanhar apresentações musicais de diversas vertentes contemporâneas gratuitamente, com destaque para colaborações especiais e a presença de grandes intérpretes do cenário internacional.

A abertura, no dia 1º de maio, se apresentará o grupo Tango Revirado. Na mesma noite, haverá o encontro entre o gaitista Jefferson Gonçalves, referência do blues no Brasil, e o Bitencourt Duo, em uma apresentação marcada pelo diálogo entre diferentes linguagens musicais. Encerrando a noite, a cantora americana Lo Steele se apresenta ao lado do guitarrista Igor Prado, trazendo ao palco a expressividade do blues contemporâneo.

No dia 2 de maio, a programação destaca o baixista Dudu Lima, ao lado de Márcio Bahia e Leandro Scio, recebendo o músico Carlos Malta, para celebrar a riqueza da música instrumental brasileira. Na sequência, o público poderá assistir ao Mark Lambert Quartet, que revisita a obra dos Beatles em releituras jazzísticas. A noite se completa com a apresentação da cantora Laretha Weathersby, uma das grandes vozes do soul e do blues, acompanhada da Bruno Marques Band.

Encerrando a etapa, no dia 3 de maio, Peggy “Lady Trucker” Hemphill traz sua voz direto de Mississipi. A cantora se une aos músicos brasileiros The Simi Brothers para um show que promete ser impactante. No fim da noite, o público poderá assistir o show de Diogo Spadaro e Freetação, que amplia o diálogo do circuito com novas sonoridades da música instrumental.

Com entrada gratuita e programação concentrada no feriado prolongado, a etapa de Búzios se consolida como uma oportunidade para moradores e turistas vivenciarem grandes shows ao ar livre. Apresentado pelo Sesc RJ e com produção da Azul Produções, o Circuito Sesc Jazz & Blues reafirma, em 2026, seu papel como uma das principais plataformas de difusão do jazz, do blues e da música instrumental no Brasil, ao mesmo tempo em que fortalece políticas de democratização do acesso à cultura e formação de público.

“Mais do que uma sequência de shows, o Circuito Sesc Jazz & Blues é um projeto de circulação cultural gratuito, comprometido com a sustentabilidade e democratização cultural. Ao levar música de excelência para diferentes cidades, fortalecemos o acesso à cultura, movimentamos a economia local e ampliamos o diálogo entre artistas e público”, afirma Stenio Mattos, diretor da Azul Produções e produtor do Circuito Sesc Jazz & Blues.

Nas próximas semanas, o Circuito Sesc Jazz & Blues percorrerá as cidades de Barra de São João (15 a 17 de maio), Rio de Janeiro (26 e 27 de maio) no recém-reinaugurado Teatro Sesc Ginástico, Rio das Ostras (4 a 7 de junho) durante o feriado de Corpus Christi; Petrópolis (9 e 10 de junho), no Centro Cultural Sesc Quitandinha (CCSQ) e Ipiabas (19 a 21 de junho), onde o Circuito será encerrado, ampliando o alcance territorial do projeto e sua presença em diferentes regiões do estado.