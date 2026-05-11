Durante as buscas, os policiais arrecadaram 190 buchas de maconha, 155 cápsulas de cocaína e 60 pedras de crack. - Reprodução/

Durante as buscas, os policiais arrecadaram 190 buchas de maconha, 155 cápsulas de cocaína e 60 pedras de crack.Reprodução/

Publicado 11/05/2026 17:50 | Atualizado 11/05/2026 17:57

Búzios - Uma operação da Polícia Militar realizada nesta sexta-feira (8) resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes na localidade conhecida como “Buraco Quente”, no bairro Rasa, em Armação dos Búzios.



A ação ocorreu na Rua do Cruzeiro, e contou com equipes do PATAMO da 5ª Companhia e do BAC (Batalhão de Ações com Cães). Segundo a corporação, a operação foi desencadeada seguindo diretrizes do comando do 25º BPM e da 5ª CIA, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região.



Durante as buscas, os policiais arrecadaram 190 buchas de maconha, 155 cápsulas de cocaína e 60 pedras de crack. Nenhum suspeito foi informado como preso na ocorrência.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e os entorpecentes ficaram apreendidos.



DETIDOS NA MARÉ MANSA



Os acusados, foram encaminhados para a 126ª DP junto com todo o material apreendido. Reprodução/

Três suspeitos foram detidos pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (8) durante uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Botafogo, em Cabo Frio.



Segundo informações da ocorrência, a equipe do PATAMO foi acionada pelo comando da 8ª Companhia para prestar apoio a um policial de folga que já havia detido três indivíduos na Rua Maré Mansa.



Ao chegar ao local, os agentes encontraram os suspeitos em posse de um revólver calibre 38 da marca Taurus, três munições do mesmo calibre e 57 trouxinhas de maconha.



Os acusados, foram encaminhados para a 126ª DP junto com todo o material apreendido.



De acordo com a Polícia Militar, os envolvidos permaneceram detidos na unidade policial, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis adotadas.



PROCURADO POR HOMICÍDIO

Segundo a PM, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito entrou rapidamente em um beco na tentativa de fugir, mas acabou sendo abordado pelos agentes. Reprodução/

Ainda em Cabo Frio, um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (8), no bairro Jardim Esperança.



De acordo com a ocorrência, a equipe do RP Setor “B” realizava patrulhamento pela Avenida da Paz, área apontada como ponto de tráfico de drogas, quando percebeu um homem conduzindo uma motocicleta sem placa.



Segundo a PM, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito entrou rapidamente em um beco na tentativa de fugir, mas acabou sendo abordado pelos agentes. Durante a consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o acusado pelo crime de homicídio.



Após a confirmação da ordem judicial por meio do portal da Justiça, o homem foi encaminhado para a 126ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

