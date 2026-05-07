A a prisão em flagrante de George Cesar Nascimento Meireles e a apreensão de um adolescente identificado pelas iniciais K.P.P. - Reprodução/

A a prisão em flagrante de George Cesar Nascimento Meireles e a apreensão de um adolescente identificado pelas iniciais K.P.P.Reprodução/

Publicado 07/05/2026 17:22

Búzios - A Polícia Civil da 127ª DP de Armação dos Búzios realizou nesta quarta-feira (6) a prisão em flagrante de George Cesar Nascimento Meireles e a apreensão de um adolescente identificado pelas iniciais K.P.P., por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.



Segundo a ocorrência, por volta das 14h, policiais civis da unidade, sob coordenação do delegado titular Lauro Coelho, receberam denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas e a possível posse de arma de fogo no bairro Baía Formosa, nas proximidades da Estrada de Búzios.



De acordo com a Polícia Civil, a equipe seguiu em viatura descaracterizada até o local e identificou movimentação considerada típica de comercialização de entorpecentes. Os agentes afirmam ter flagrado George em companhia do adolescente no momento em que realizavam a venda de substância semelhante à cocaína para um usuário.



Após a abordagem, os envolvidos foram conduzidos até a residência do menor, onde foi realizada busca domiciliar autorizada pela mãe do adolescente. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 com numeração suprimida e carregador, além de munições de diferentes calibres.



Também foram recolhidas 76 embalagens contendo substância análoga à cocaína, 16 tiras de erva seca semelhante à maconha, três aparelhos celulares e R$ 120 em espécie.



Ainda segundo a ocorrência, parte do material ilícito estava escondida nas proximidades do local da abordagem e também dentro da residência, incluindo munições ocultadas em um fogão.



Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e o adolescente foi apreendido. Ambos foram encaminhados para a 127ª DP, onde o caso foi registrado e as medidas legais adotadas.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe seguiu em viatura descaracterizada até o local e identificou movimentação considerada típica de comercialização de entorpecentes. Reprodução/