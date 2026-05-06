Provas exigem habilidade e resistência dos competidores. - Reprodução/

Provas exigem habilidade e resistência dos competidores.Reprodução/

Publicado 06/05/2026 13:16

Búzios - Búzios será palco de muita velocidade e adrenalina com a realização da 4ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross e Supercross 2026, que acontece entre os dias 9 e 10 de maio, na Fazenda Cunha Bueno, no bairro de José Gonçalves. O evento conta com apoio da Prefeitura de Búzios e está com pré-inscrições abertas no site da Femerj.



A competição deve reunir pilotos de diversas regiões do estado, atraindo também moradores e turistas interessados em acompanhar de perto as disputas em um circuito preparado para garantir emoção e segurança. A expectativa é de um fim de semana marcado por motores em alta, manobras radicais e muita competitividade.



Com estrutura adequada para receber o público e os competidores, a etapa em Búzios reforça a cidade como destino para grandes eventos esportivos, ampliando sua visibilidade no cenário estadual e incentivando a prática do esporte sobre duas rodas.



O Campeonato Estadual de Motocross e Supercross promete transformar o município em um verdadeiro palco de emoção e velocidade durante os dois dias de competição.

Competição reúne pilotos de várias regiões no município. Reprodução/