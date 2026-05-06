Provas exigem habilidade e resistência dos competidores.Reprodução/
A competição deve reunir pilotos de diversas regiões do estado, atraindo também moradores e turistas interessados em acompanhar de perto as disputas em um circuito preparado para garantir emoção e segurança. A expectativa é de um fim de semana marcado por motores em alta, manobras radicais e muita competitividade.
Com estrutura adequada para receber o público e os competidores, a etapa em Búzios reforça a cidade como destino para grandes eventos esportivos, ampliando sua visibilidade no cenário estadual e incentivando a prática do esporte sobre duas rodas.
O Campeonato Estadual de Motocross e Supercross promete transformar o município em um verdadeiro palco de emoção e velocidade durante os dois dias de competição.
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