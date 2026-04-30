De posse das imagens, as informações foram repassadas às equipes da Guarda Civil Municipal, que conseguiram identificar, localizar e abordar o suspeito. - Reprodução/ RC24H

De posse das imagens, as informações foram repassadas às equipes da Guarda Civil Municipal, que conseguiram identificar, localizar e abordar o suspeito.Reprodução/ RC24H

Publicado 30/04/2026 15:43

Búzios - A Secretaria de Segurança Pública de Búzios prendeu um homem nesta quarta-feira (29), após uma denúncia de importunação sexual contra uma adolescente que seguia para a escola. Por volta das 10h da manhã, o secretário de Segurança Pública, Cel. Gláucio Moreira, recebeu uma ligação de um cidadão pedindo socorro e informando que a jovem estava sendo perseguida por um homem de bicicleta.



Segundo o relato, o suspeito acompanhou a vítima por quase um quilômetro, dirigindo a ela palavras de baixo calão e ofensas de cunho sexual, causando medo e constrangimento durante o trajeto até a unidade escolar.



Com as informações de horário e local, o secretário acionou imediatamente a Central de Monitoramento do município, que realizou buscas e conseguiu localizar imagens da perseguição registradas pelas câmeras de segurança da cidade.



De posse das imagens, as informações foram repassadas às equipes da Guarda Civil Municipal, que conseguiram identificar, localizar e abordar o suspeito. O homem foi conduzido à 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.



A ação rápida e integrada entre a Central de Monitoramento e a Guarda Municipal reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios com a segurança da população, especialmente na proteção de crianças e adolescentes.