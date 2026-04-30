A ação foi registrada em vídeo, que circulou na mídia e auxiliou na identificação dos envolvidos.Reprodução/ RC24H
Nas imagens, a dupla aparece atacando a vítima. Após a repercussão do caso, a Polícia Militar iniciou um trabalho de inteligência para localizar os suspeitos. Um dos suspeitos seria conhecido pelo apelido de “Cyborg”.
Policiais militares do 25º BPM realizaram diligências e conseguiram encontrar os dois homens, efetuando a prisão da dupla.
Durante a ação, também foram apreendidos materiais entorpecentes que estariam em posse dos suspeitos.
A ocorrência foi encaminhada para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde foram adotadas as medidas cabíveis.
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