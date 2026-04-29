Para participar, os candidatos devem atender às exigências previstas no Edital. - Reprodução/

Para participar, os candidatos devem atender às exigências previstas no Edital.Reprodução/

Publicado 29/04/2026 13:43

Búzios - Atletas de Armação dos Búzios já podem se inscrever no programa Bolsa Atleta Municipal, que teve o prazo aberto nesta segunda-feira (27). Os interessados têm até 22 de maio para solicitar o benefício, destinado a esportistas de diferentes níveis, do potencial descoberto ao alto rendimento.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no setor de Protocolo da Prefeitura, na Estrada da Usina Velha, nº 600, no Centro, ou de forma online, em plataforma digital disponibilizada pelo município atráves do Link.

Para participar, os candidatos devem atender às exigências previstas no Edital além de apresentar a documentação solicitada e cumprir os critérios de seleção.

O programa considera resultados esportivos recentes e regras estabelecidas na legislação vigente para definir os contemplados. A proposta é apoiar atletas locais, incentivar a participação em competições e fortalecer o esporte no município.