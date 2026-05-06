As aulas serão realizadas na sede da Secretaria da Juventude, localizada na Praça Santos Dumont. - Reprodução/

As aulas serão realizadas na sede da Secretaria da Juventude, localizada na Praça Santos Dumont.Reprodução/

Publicado 06/05/2026 13:01

Búzios - A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios, em parceria com a Secretaria da Juventude, está com inscrições abertas para cursos de inglês, espanhol e Libras. As aulas serão realizadas na sede da Secretaria da Juventude, localizada na Praça Santos Dumont.



A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao aprendizado de idiomas, oferecendo oportunidades de qualificação para jovens e demais interessados em aprimorar o currículo e ampliar possibilidades no mercado de trabalho e no turismo, setor de grande relevância para o município.



Os cursos serão ministrados presencialmente e fazem parte das ações integradas das secretarias voltadas à formação educacional e ao desenvolvimento de competências dos moradores. As inscrições estão abertas através do A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios, em parceria com a Secretaria da Juventude, está com inscrições abertas para cursos de inglês, espanhol e Libras. As aulas serão realizadas na sede da Secretaria da Juventude, localizada na Praça Santos Dumont.A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao aprendizado de idiomas, oferecendo oportunidades de qualificação para jovens e demais interessados em aprimorar o currículo e ampliar possibilidades no mercado de trabalho e no turismo, setor de grande relevância para o município.Os cursos serão ministrados presencialmente e fazem parte das ações integradas das secretarias voltadas à formação educacional e ao desenvolvimento de competências dos moradores. As inscrições estão abertas através do link

As inscrições vão até a próxima segunda-feira (11). Reprodução/