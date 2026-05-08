Segundo informações apuradas, a casa era alugada e a família proprietária já realizou a entrega do imóvel. - Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Segundo informações apuradas, a casa era alugada e a família proprietária já realizou a entrega do imóvel. Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Publicado 08/05/2026 14:44

Búzios - Uma casa de luxo em Armação dos Búzios esteve entre os imóveis alvos da operação Off-Grade Coffee, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (7), contra uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas a partir do Porto do Rio de Janeiro.



O imóvel passou por busca e apreensão durante a ação, que teve como foco endereços ligados aos investigados nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Apesar disso, a residência não pertence ao investigado apontado pela Polícia Federal.



Segundo informações apuradas, a casa era alugada e a família proprietária já realizou a entrega do imóvel. O investigado relacionado ao endereço não foi preso e também não é considerado foragido pela Justiça.



A operação cumpriu três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas durante a ação: uma em Santos, no litoral de São Paulo, e outra em Vila Velha, no Espírito Santo. Outros investigados foram alvo de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, restrição de deslocamento e proibição de contato entre os envolvidos.



As investigações tiveram início após a apreensão de cerca de 1,2 tonelada de cocaína escondida em um contêiner carregado com sacas de café, em junho de 2025. A carga tinha como destino a Alemanha.



De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas de fachada e “laranjas” para simular exportações legais de café e ocultar o envio de drogas ao exterior. As apurações também apontam indícios de lavagem de dinheiro por meio de transferências bancárias e movimentações financeiras ligadas ao comércio exterior.



Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, entre outros delitos que possam surgir no decorrer das investigações.



A Off-Grade Coffee é mais um desdobramento da Operação Missão Redentor II, realizada no âmbito da ADPF 635, e tem como objetivo atingir lideranças do crime organizado e enfraquecer financeiramente as estruturas utilizadas no escoamento internacional de drogas.