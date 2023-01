Charitas, em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Charitas, em Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 17/01/2023 18:11

Cabo Frio é uma cidade histórica, afinal, são 407 anos. Em 1837, a Casa de Cultura José de Dome, popularmente conhecida como Charitas, foi construída para abrigar crianças abandonadas. Atualmente, o lugar serve de museu e reúne artefatos que contam um pouco sobre o município cabo-friense. Mesmo tombada desde 1979, hoje em dia, seu estado de conservação está muito aquém do ideal.



Registros feitos com exclusividade pelo O Dia, nesta terça-feira (17), mostram o estado crítico do espaço cultural, que tem 196 anos – sendo 43 deles como patrimônio histórico.



Conforme mostram as imagens, algumas paredes têm mofo e estão cedendo em determinadas partes. Alguns cantos do teto apresentam infiltração, rodapés podres e presença de cupins, que podem, até mesmo, danificar as obras expostas.



A parte exterior também está degradada. As paredes estão descascadas e as grades, enferrujadas.

Vale pontuar que a falta de manutenção, além de prejuízos estéticos, traz riscos à segurança dos moradores e pedestres.



Diante disso, o Dia entrou em contato com a Prefeitura e com a artista e diretora do Charitas, Taz Mureb, questionando se providências serão tomadas em relação aos problemas mencionados.



Taz, que foi responsável por abrir um processo de restauro para o Charitas, conta que o local tem laudos do IPHAN, entre os anos de 2018 e 2020, solicitando reparo emergencial por constatar o péssimo estado de conservação do imóvel, principalmente nas estruturas de madeira e telhados.



Ela informou, ainda, que a empresa contratada é a Sarasá, a mesma que restaurou o Palácio das Águias. “Neste primeiro momento, será feito o reparo de emergência, via Emenda Impositiva da Câmara Municipal, através do vereador Miguel Alencar”, explicou.



A artista também afirmou que o reparo já possui uma possível data de encerramento. “Esta obra tem previsão de conclusão em um mês e provavelmente estará finalizada antes do carnaval”, concluiu.