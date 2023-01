Motoboy é vítima de assalto e tem moto roubada no centro de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/01/2023 13:58 | Atualizado 19/01/2023 14:01

Um motoboy foi vítima de um roubo na noite da última terça-feira (17) na Rua Rui Barbosa, no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Um criminoso levou a moto que o trabalhador usava para fazer entregas.



Segundo Bruno da Costa, ele parou no local para entregar um pedido quando foi surpreendido pelo elemento armado exigindo que o mesmo saísse do veículo, “senão atiraria”.



Imagens de câmeras de segurança da região flagraram o momento do roubo. O assaltante, de acordo com o boletim de ocorrência, era branco, vestia uma camisa do Barcelona, tinha cabelo crespo descolorido e estatura média, com aproximadamente 1,60m.



No momento do crime, a motocicleta, uma Honda de Azul, ano 2021, estava sem placa. Qualquer informação que possa ajudar a localizar o criminoso ou o veículo, devem ser repassadas à polícia ou ao motoboy pelo 22 992096739



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, até o momento, ninguém foi preso.