Publicado 18/01/2023 14:40

REGIÃO DOS LAGOS - O Lido, na Praia do Forte – próximo ao Forte de São Mateus -, em Cabo Frio, está mais parecido é com uma “piscininha, amor”, como diz na música de Whadi Gama. O local, que já é conhecido por não ter muitas ondas, sendo mais frequentado por famílias com crianças e idosos, está cheio nesta quarta-feira (18) de calor.

É fato que a temperatura está quente, mas, na Praia do Forte, o vento ajuda na sensação de frescor. Além de que, é claro, o mar estar disponível a qualquer momento para quem deseja se refrescar. A temperatura máxima prevista é de 29°C e mínima de 23°C.

Apesar das belezas naturais das praias de Cabo Frio, denúncias recebidas pelo O Dia apontam que barraqueiros estão cobrando um valor abusivo no aluguel de mesas e cadeiras, podendo ultrapassar R$ 100. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, perguntando sobre as regras de cobrança no local, e aguarda um posicionamento.