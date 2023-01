A ocorrência segue sendo registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/01/2023 13:25

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após um confronto armado com a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (18) no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



Segundo informações, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um operação na localidade conhecida como Favela do Lixo quando foram atacados por elementos armados. Houve troca de tiros e um dos acusados foi baleado.



A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Central de Emergência (HCE) no bairro São Cristóvão, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.



A ocorrência segue sendo registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).