Segundo a polícia, vítimas disseram que dois homens pularam o muro e pediram dinheiro - Reprodução/ internet

Publicado 19/01/2023 14:16

Uma casa no bairro Portinho, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi invadida por bandidos por volta das 00h30 desta quinta-feira (19).

O homem e a mulher que moram na residência, localizada na Rua Crisólito, foram rendidos. Eles contaram à polícia que dois homens pularam o muro e os renderam na sala, pedindo dinheiro. Foi então que uma das vítimas entregou a quantia de R$ 8 mil.

Em seguida, o casal foi trancado no banheiro enquanto os criminosos faziam 'a limpa' na casa. Foram levados um telefone celular do modelo Iphone e algumas joias, além do carro das vítimas, um Ford Focus de cor cinza, que foi onde eles fugiram.

As polícias Civil e Militar estiveram no local, além da perícia. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio). Por ora, ninguém foi preso.