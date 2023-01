Cabo Frio

Proprietários denunciam invasão de terrenos em Cabo Frio, no bairro Peró

Denunciantes acreditam se tratar de uma quadrilha especializada em invadir propriedades com donos e depois vender para terceiros. Dentre os invasores, havia dois homens com tornozeleira eletrônica trabalhando no cercamento das áreas.

Publicado há 19 horas