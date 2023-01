Os convocados devem comparecer munidos de documento de identificação com foto, pessoalmente ou por procurador portando procuração específica, pública ou particular com firma reconhecida - Sabrina Sá (RC24h)

Do total de 258 candidatos, cerca de 147 estão aptos para assumir os cargos de auxiliar de classe, docente II (artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português), inspetor de alunos, inspetor escolar, orientador educacional, secretário escolar e supervisor escolar.



Os candidatos aprovados no concurso da área da Educação de Cabo Frio, na Região dos Lagos, estão sendo convocados para a posse. A informação foi publicada no Diário Oficial da prefeitura na noite desta terça-feira (24), onde também foi divulgada a lista de aprovados.

Do total de 258 candidatos, cerca de 147 estão aptos para assumir os cargos de auxiliar de classe, docente II (artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português), inspetor de alunos, inspetor escolar, orientador educacional, secretário escolar e supervisor escolar.

A solenidade de posse acontece nesta quinta (26), às 10h, no auditório do Colégio Municipal Professor Edilson Duarte, no bairro Jardim Caiçara. As convocações são referentes aos Editais/SECAD n° 55/2022 e 01/2023. A relação completa pode ser conferida no Edital Secad Nº 06/2023, publicado na edição Nº 618 do Diário Oficial da Prefeitura de Cabo Frio.

Os convocados devem comparecer munidos de documento de identificação com foto, pessoalmente ou por procurador portando procuração específica, pública ou particular com firma reconhecida.

Segundo o edital, após a assinatura do Termo de Posse, os candidatos receberão o encaminhamento para o local de trabalho, que será designado conforme escolha do candidato, seguindo classificação indicatória e de acordo com a disponibilidade da administração pública.