Também foi questionado se os estudantes estarão sendo supervisionados por profissionais capacitados e a resposta foi "sim". - Divulgação/Internet

Também foi questionado se os estudantes estarão sendo supervisionados por profissionais capacitados e a resposta foi "sim".Divulgação/Internet

Publicado 28/02/2023 16:53 | Atualizado 28/02/2023 16:53

O chamamento de estagiários de psicologia e pedagogia para auxiliarem crianças atípicas em escolas municipais de Cabo Frio está causando uma verdadeira polêmica entre pais e responsáveis. Isso porque, segundo afirmam, as pessoas que estão sendo contratadas não possuem a capacitação necessária para lidar com pequenos que têm TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), autismo ou algum outro distúrbio neurológico.

Conforme divulgado pela prefeitura, os estudantes receberão R$ 800 mensalmente (até o fim do ano) para auxiliarem essas crianças. A questão levantada pelos responsáveis é que as vagas foram abertas para alunos a partir do 1º semestre, ou seja, que acabaram de sair do Ensino Médio e não possuem quaisquer especializações para lidar com os pequenos atípicos.

A critica é que, segundo afirmam os pais e responsáveis, a prefeitura fez a troca de auxiliares de classe especializados por estagiários para poupar dinheiro, já que o salário cai quase pela metade.

“Muitos não são capacitados. E as crianças com grau de autismo elevado, por exemplo, como vai ser? Não tem lógica nisso, eles não querem contratar auxiliares específicos para o papel e quem sai prejudicada é a criança”, disse uma mãe.

Diante do questionamento, o Jornal O DIA, entrou em contato com a prefeitura da cidade, que informou que vem realizando constantes chamamentos de auxiliares de classe por meio de processos seletivos, mas que muitos dos convocados acabam desistindo.

Informou, ainda, que o chamamento segue sendo realizado e que as secretarias de Educação e Administração estão tentando resolver a carência dos profissionais contratando os estagiários de Pedagogia e Psicologia para atuação nas unidades.

Também foi questionado se os estudantes estarão sendo supervisionados por profissionais capacitados e a resposta foi “sim”.

Confira a nota na integra:

“A Prefeitura de Cabo Frio informa que a Secretaria Municipal de Educação tem realizado constantes chamamentos por meio de processos seletivos, para auxiliares de classe. No entanto, muitos convocados acabam desistindo e as chamadas continuam acontecendo até que as carências sejam supridas. Além disso, a gestão segue com as convocações dos candidatos aprovados no concurso público de 2020.

A Secretaria de Educação reforça que atua na resolução dessas carências junto da Secretaria de Administração, contratando estagiários“

O QUE É ‘MÃE ATÍPICA’?

‘Mãe atípica’ é o termo utilizado para se referir a mães que possuem filhos com alguma deficiência ou síndrome rara.

Crianças com desenvolvimento atípico são aquelas que têm algum comportamento fora dos padrões normais e que podem ter origens diferenciadas como deficiência intelectual e transtornos na aprendizagem. Atualmente, elas são escolarizadas na perspectiva da educação inclusiva.