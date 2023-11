Delegacia - Divulgação/PM

Delegacia Divulgação/PM

Publicado 27/11/2023 14:09

Uma criança morreu carbonizada dentro de uma casa no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na noite deste domingo (26). O incêndio aconteceu na Avenida Central, próximo ao cemitério do bairro.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram as chamas já em estágio avançado.

A criança, de 11 anos, que não teve a identidade divulgada, estava sozinha no momento do incidente e foi localizada já morta no interior da casa.

O Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo do incêndio e a perícia foi acionada. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

O corpo da criança foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).