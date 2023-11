Uma motocicleta preta e um rádio comunicador - Divulgação/PM

Publicado 27/11/2023 14:16

A Polícia Militar trocou tiros com criminosos neste sábado (25) durante uma operação no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A ocorrência, que teve início às 14h30 e encerrou por volta das 18h, foi registrada na localidade conhecida como Boca do Fundão/Campinho de Areia.

Uma sacola contendo 176 cápsulas de cocaína, além de um aparelho celular Divulgação/PM

De acordo com relato policial, guarnição da PM, em patrulhamento pela área, avistou dois indivíduos que reagiram à aproximação da viatura com disparos de arma de fogo. Em resposta, os agentes revidaram, levando os suspeitos a tentarem fugir em uma motocicleta preta estacionada. Sem conseguir ligar o veículo, os indivíduos teriam fugido a pé, atravessando um terreno baldio e pulando várias residências.



Apesar dos esforços, a equipe policial não conseguiu capturar os suspeitos. No local, foi encontrada uma sacola contendo 176 cápsulas de cocaína, além de um aparelho celular. Uma motocicleta preta e um rádio comunicador também foram apreendidos. Todo o material recolhido foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).