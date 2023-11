Ônibus depredados - Rede social

Ônibus depredadosRede social

Publicado 27/11/2023 16:45

Após denúncias sobre falta de controle no Terminal de Ônibus de Turismo de Cabo Frio, publicadas pelo Jornal O DIA no último sábado (25), alguns veículos foram depredados no local, na Avenida Wilson Mendes, no bairro Jacaré.

Conforme as imagens enviadas à redação, os ônibus foram arranhados nas laterais e tiveram retrovisores quebrados.

“Coincidência ou não, olha o que aconteceu. Aquilo lá tá largado”, diz o denunciante.

Na última semana, profissionais do setor turístico questionaram a falta de controle e transparência na operação do terminal.

O TOT, com capacidade para 140 ônibus, estaria operando com um número significativamente menor de veículos, segundo as denúncias. O que estaria afetando negativamente o comércio turístico da cidade, especialmente durante períodos de alta temporada.

Procurada, a Prefeitura de Cabo Frio afirmou que “a denúncia relatada não procede. No fim de semana, um ônibus teve o retrovisor quebrado ao ser atingido por outro, durante uma manobra. Ambos os motoristas foram identificados e os mesmos entraram em acordo sobre os danos materiais. Com relação aos veículos que tiveram a lataria arranhada, foi aberto um processo de verificação, para averiguar o que ocorreu e as devidas responsabilidades. A Prefeitura destaca ainda que o monitoramento e fiscalização no Terminal dos Ônibus de Turismo (TOT) é constante”.