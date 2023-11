Faca utilizada no crime - Divulgação/PM

Publicado 27/11/2023 18:40

Um menor de 16 anos foi apreendido após tentar matar a tia, de 43, e a avó, de 67, durante um surto psicótico na tarde desta segunda-feira (27) em Cabo Frio. A ocorrência, registrada na Rua Cecília, 43, no bairro Jardim Caiçara, aconteceu por volta das 15h.

A Polícia Militar foi acionada para verificar a situação e, ao chegar, conforme relato, encontrou o adolescente na varanda do segundo andar de uma residência, sem camisa e sujo de sangue.

De acordo com o relato policial, o menor, em estado psicótico, teria atacado a tia com uma faca, provocando ferimentos no braço esquerdo, costas e cabeça da vítima. A mulher foi socorrida e encaminhada ao UPA do Parque Burle antes da chegada da polícia.

Além disso, ainda durante o ataque, o menor também teria tentado esfaquear a a avó, que foi encontrada pela PM na rua, amparada por populares, apresentando um arranhão nas costas. Ela também foi levada ao UPA para receber cuidados médicos.

Informações apontam que os vizinhos intervieram para conter o menor até a chegada das autoridades. Após um breve diálogo com a guarnição, o adolescente desceu as escadas e foi apreendido pela polícia. De acordo com os agentes, ele estava visivelmente alterado e foi posteriormente encaminhado à ala de psiquiatria do Hospital Central de Emergências (HCE) para receber medicação.

Após o atendimento médico, o adolescente foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio) e, depois, para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia – Central de Flagrantes do dia). A faca utilizada no crime foi apreendida.