Estratégia Saúde da Família (ESF) do Parque Burle e o Vereador Léo Mendes (DC). - Rede social

Estratégia Saúde da Família (ESF) do Parque Burle e o Vereador Léo Mendes (DC). Rede social

Publicado 08/12/2023 17:17 | Atualizado 08/12/2023 18:58

Cabo Frio - “Um por todos, todos por um”. Este é o lema que tem ecoado na vida dos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Parque Burle desde o desligamento, sem qualquer justificativa, da enfermeira Iamara, nesta quinta-feira (7), que estava à frente da unidade há 14 anos. Denúncias apontam que a demissão dela teria sido realizada a partir do pedido do vereador Léo Mendes (DC), para que a vaga fosse preenchida por outra profissional indicada por ele.



Eles denunciam, ainda, que teriam sido intimidados e ameaçados ao protestarem pelo retorno de Iamara ao posto.



A transferência da enfermeira surpreendeu a todos, incluindo profissionais e moradores. Isso porque, segundo relatos, ela atuava como chefe do posto desde a inauguração, sendo “reconhecida e defendida por todos”.



“A equipe toda está muito revoltada com essa decisão”, declararam os denunciantes, pontuando que: “Iamara é muito competente e tem um grande saber. Apenas foi transferida porque o vereador deu uma de coronel e enfiou a indicada no posto”.



Os profissionais do posto fizeram questão de declarar que não têm problema algum com a indicada por Léo Mendes, mas que “não vão engolir sem lutar. Todos os funcionários estão tremendamente tristes e indignados, sem contar com a população”.



Diante disso, os funcionários, população local e presidente da associação de moradores se reuniram para realizar um abaixo-assinado pelo retorno de Iamara à ESF.



O problema é que, ainda conforme denúncias, o vereador teria tentado intimidá-los com ameaças para que não continuassem com o protesto, enfatizando que, caso não acatassem, “seria pior”.



Inclusive, os funcionários emitiram uma nota de repúdio sobre a situação. Confira:



“O ESF PARQUE BURLE vem manifestar o seu repúdio ao desligamento da Enfermeira Iamara de nosso corpo de funcionários.



A mesma está a nossa frente desde a fundação da unidade, há 14 anos, tempo esse em que se dedicou integralmente para proporcionar o melhor acolhimento possível a população de nosso bairro.



Estamos consternados com essa notícia repentina e sem maiores explicações, visto o trabalho de excelência sempre prestado pela profissional.



Registramos aqui nosso desalento e indignação, pedindo sua volta imediata as funções de chefia nesta unidade.



Esf Parque Burle,

Cabo Frio, 08 de dezembro de 2023″.



A partir das denúncias, o Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio e com o parlamentar, questionando a veracidade dos fatos. Em áudio, Léo Mendes afirma que a situação não passa de um "mal entendido". Confira:

A prefeitura ainda não se pronunciou.