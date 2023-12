O homem foi levado para a 126ª DP, onde o caso foi registrado. - Divulgação/ PM

Publicado 11/12/2023 12:50

Agentes da Guarda Municipal de plantão na rodoviária precisaram acionar a ROMU, Ronda Ostensiva Municipal, neste sábado (9), para conter um homem que estava importunando funcionárias e também os guardas que prestam serviço no local.



O homem se alterou com a chegada dos agentes da ROMU e tentou impor dificuldades no momento em que recebeu ordem de advertência. Com o embate, o sujeito acabou caindo.

Faca de aproximadamente 30 cm Divulgação/ PM