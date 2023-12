Ele só foi capturado depois de um tempo, de acordo com testemunhas, escondido no sótão. - Reprodução/ Internet

Ele só foi capturado depois de um tempo, de acordo com testemunhas, escondido no sótão. Reprodução/ Internet

Publicado 11/12/2023 12:55

Cabo Frio - O empresário cabo-friense Alexu Rosa foi preso na Lei Maria da Penha após agredir a esposa, que é dona de uma famosa academia da cidade, no início da tarde deste domingo (10), em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência policial, uma guarnição foi acionada para verificar um possível crime contra mulher na Rua Almirante Barroso, no bairro Passagem, onde o casal reside. No local, os agentes encontraram a vítima, já acompanhada de outra equipe e alegava ter sido agredida e ameaçada pelo esposo.

Neste momento, o empresário abriu o portão da garagem e, sem se importar com a guarnição presente, ameaçou novamente a mulher, recebendo voz de prisão. Ele ainda resistiu, desferindo um soco no rosto do policial, correndo para dentro do imóvel e deixando dois cachorros da raça American Bully soltos no quintal, dando voz de comando para os cães atacarem. Um dos animais mordeu a perna de um dos agentes.

A esposa prendeu os cachorros para que os policiais pudessem buscar o acusado, mas ele não foi encontrado. Ele só foi capturado depois de um tempo, de acordo com testemunhas, escondido no sótão.

Alexu Rosa foi levado para a 126ª DP, onde foi preso em flagrante por crime contra mulher, desacato, resistência e lesão corporal contra o Policial Militar, previstos no 128, 329 e 331 todos do Código Penal.

Cabe ressaltar, que ele já tinha sido alvo de polêmica após publicar um vídeo com teor machista dizendo que já tinha “bagunçado” várias mulheres da cidade. Alexu ainda possui outras duas anotações criminais por lesão corporal e calúnia.