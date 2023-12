Prefeita Magdala Furtado (PL) e o Vereador Davi Souza (PDT) - Divulgação

Prefeita Magdala Furtado (PL) e o Vereador Davi Souza (PDT)Divulgação

Publicado 11/12/2023 16:01

Cabo Frio -

O vereador de Cabo Frio, Davi Souza (PDT), fez um comunicado à imprensa, neste sábado (9), informando que o governo da prefeita Magdala Furtado (PL), por meio de um estudo de impacto enviado à Câmara Municipal, reconheceu a inviabilidade da proposta de reforma administrativa. O estudo elaborado pela equipe técnica da secretaria municipal de Fazenda revela que o projeto de lei em questão resultaria em aumentos substanciais nas despesas com pessoal.



Conforme a análise, o impacto orçamentário-financeiro projetado elevaria as despesas para 59,45% em 2023, 60,32% em 2024 e 60,47% em 2025, ultrapassando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



Inclusive, o último Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cabo Frio, referente ao 2º Quadrimestre de 2023, já indicava que as despesas com pessoal estavam em 53,60% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o limite máximo legal.

Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cabo Frio, referente ao 2º Quadrimestre de 2023 Rede social

“Surpreendentemente, apesar da clareza do estudo elaborado pela equipe técnica, observa-se uma aparente falta de consideração pelo núcleo político do governo em relação aos impactos financeiros e à ausência de medidas compensatórias para cobrir o aumento das despesas”, diz o vereador.



Davi utilizou as redes sociais para denunciar a situação, classificando a reforma como “impagável”. Segundo o vereador, a prefeita Magdala Furtado “parece dar preferência aos assessores próximos, ignorando as análises técnicas elaboradas pelo poder executivo”. Veja o vídeo: