Publicado 17/02/2025 20:04 | Atualizado 17/02/2025 20:04

Cabo Frio - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio, em conjunto com a Coordenadoria-Geral de Segurança e a Guarda Civil Municipal, realizou na noite de sexta-feira (14) e na madrugada de sábado (15) uma operação para coibir irregularidades no trânsito, com foco em motocicletas com escapamentos adulterados ou barulhentos, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A fiscalização resultou em 17 abordagens, sendo identificada uma motocicleta com escapamento irregular. O problema foi resolvido no local, com a troca do cano de descarga, conforme medida administrativa, sem necessidade de apreensão do veículo.

A ação ocorreu na Rua Porto Alegre, no bairro Palmeiras; na Rua Poeta Vitorino Carriço, no Parque Burle; e na Avenida Henrique Terra, em frente ao Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, no Portinho. A operação começou às 21h e seguiu até a 1h da manhã, contando com a participação de equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Moto Patrulha de Trânsito (MPTran) e da Polícia Militar.

Além da fiscalização, o comandante da Guarda, inspetor-geral Adson Lopes, destacou o investimento em ações educativas para reforçar o compromisso com a segurança no trânsito. O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, afirmou que as operações continuarão sendo intensificadas para garantir o sossego da população e um trânsito mais seguro.