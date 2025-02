O serviço inclui a pintura de faixas de pedestres e de lombadas, medidas essenciais para melhorar a segurança e a organização do trânsito na região, que há tempos necessitava de manutenção. - Reprodução/ SECOM

Publicado 18/02/2025 17:34

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - Está sendo realizada uma ação de reforço na sinalização viária na região de Maria Joaquina, em Cabo Frio. O serviço inclui a pintura de faixas de pedestres e de lombadas, medidas essenciais para melhorar a segurança e a organização do trânsito na região, que há tempos necessitava de manutenção.

A iniciativa é conduzida pela secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, com o objetivo de garantir melhores condições para motoristas e pedestres. Segundo o secretário Josias da Swell, o trabalho reflete o compromisso da gestão municipal com a infraestrutura viária e o bem-estar da população.

“A mobilidade em Maria Joaquina está avançando significativamente. Nossa equipe está nas ruas trabalhando com seriedade no reforço da sinalização, especialmente nas faixas de pedestres e lombadas, para oferecer mais segurança a todos. Esse trabalho reflete o compromisso da gestão atual com a população, priorizando ações que impactam diretamente na qualidade de vida dos cabo-frienses”, afirmou o secretário.