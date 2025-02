Operação aconteceu no bairro Jardim Esperança - Divulgação

Publicado 19/02/2025 17:10

Cabo Frio - Uma operação de combate à captação e ao comércio ilegal de água foi realizada na manhã desta terça-feira (18) no Jardim Esperança, em Cabo Frio. A ação contou com a participação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), da concessionária Prolagos e da Polícia Ambiental. A ação foi motivada por denúncias de que criminosos estavam desviando água para abastecer caminhões-pipa de maneira ilegal.

Ao chegarem à localidade, as equipes foram surpreendidas por tiros disparados por bandidos que controlam o tráfico de drogas na região. Os agentes revidaram os disparos. Ninguém ficou ferido durante o confronto.

A operação teve como principal objetivo desmantelar a rede de furto de água e o comércio ilegal do recurso. Com o apoio da Polícia Ambiental, os técnicos da Prolagos conseguiram identificar e desativar o ponto de captura irregular. O local foi lacrado, as bombas de captação foram apreendidas, e os ‘gatos d’água’ foram cortados.

Em outro ponto da operação, um caminhão-pipa foi localizado parado, acompanhado de mais duas bombas de captação. Todos os materiais foram apreendidos pelas equipes de segurança. Os criminosos que dispararam contra os agentes fugiram do local e não foram localizados até o momento.