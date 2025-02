Idosa estava em estado debilitado e com sinais visíveis de agressão física - Reprodução

Publicado 19/02/2025 17:34

Cabo Frio - Uma idosa de 97 anos foi resgatada nesta segunda-feira (17) em Cabo Frio, após vizinhos denunciarem maus-tratos cometidos contra ela. A vítima vivia com sua nora há cerca de dois anos, e a situação de violência foi exposta por moradores da região, que, ao presenciarem as agressões, acionaram as autoridades.

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal atendeu à ocorrência e encontrou a idosa em estado debilitado e com sinais visíveis de agressão física. Diante da gravidade do caso, a equipe a conduziu até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio para registro da denúncia. Em seguida, ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que possam comprovar as lesões sofridas.

Durante o depoimento, a vítima manifestou o desejo de solicitar uma medida protetiva contra a nora, evidenciando o temor por sua segurança. Após os procedimentos legais, foi encaminhada de volta para casa, onde permanecerá sob os cuidados de uma cuidadora.

O caso segue sob investigação para apuração detalhada dos fatos. A atuação da Patrulha Maria da Penha, em atividade desde abril de 2023, tem sido fundamental no combate à violência doméstica no município.

Denúncias podem ser feitas pelos canais de atendimento da Guarda Municipal pelo telefone 153 (24h).