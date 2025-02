Drogas apreendidas durante a ação - Polícia Militar

Publicado 19/02/2025 17:44

Cabo Frio - Uma operação policial realizada nesta terça-feira (18) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas em uma casa abandonada na Rua dos Macacos, no bairro Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A ação foi conduzida por uma guarnição do PATAMO, que se deslocou ao local após receber uma denúncia anônima sobre a existência de entorpecentes armazenados no imóvel.

Ao chegar à residência, que estava com o portão aberto e apresentava sinais de abandono, os policiais realizaram uma busca e encontraram 4,283 kg de cocaína, 3,281 kg de maconha e 1,050 kg de crack, além de duas balanças de precisão, etiquetas com valores das drogas e diversas embalagens plásticas utilizadas para a comercialização dos entorpecentes.

O material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada.