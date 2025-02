Museu do Amanhã - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Museu do Amanhã Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 19/02/2025 19:51

Uma nova edição do programa Passaporte Cultura, promovido pela Superintendência LGBTI+ de Cabo Frio, acontece no próximo dia 6 de março. Dessa vez, a ação, exclusiva para a população LGBTI+, vai promover uma visita ao Museu da Manhã, no Rio de Janeiro.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 14 vagas. A saída está marcada para as 8h da manhã do Charitas, no Centro, com chegada prevista ao museu às 11h.

O programa tem o objetivo de ampliar o acesso à cultura e fortalecer a valorização da diversidade por meio de experiências imersivas em espaços culturais.

Interessados podem comparecer à sede da Superintendência para realizar o cadastro e obter mais informações sobre o programa e outros serviços oferecidos.