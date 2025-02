Polícia apreende mil cápsulas de cocaína em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 21/02/2025 16:46

A Polícia Militar apreendeu, na noite desta quinta-feira (20), mil cápsulas de cocaína no bairro Palmeiras, em Cabo Frio. A ação ocorreu na Rua Lincon Garcia Guimarães, após denúncia sobre a movimentação do tráfico na região.

De acordo com a polícia, a equipe recebeu informações de que o gerente do tráfico na Praia do Siqueira estaria abastecendo os pontos de venda e que a droga seria deixada em um local específico. Os agentes seguiram até o endereço indicado e localizaram o material ilícito.

A carga apreendida foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada.