incidente causou transtornos para motoristas que trafegavam pelo local, exigindo atenção redobrada - Reprodução

Publicado 20/02/2025 19:29

Cabo Frio - Na manhã desta quinta-feira (20), um barco caiu do reboque de um veículo e ficou no meio da pista na Estrada do Guriri, em Cabo Frio. O incidente causou transtornos para motoristas que trafegavam pelo local, exigindo atenção redobrada.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias exatas que levaram ao desalinhamento da embarcação no reboque. Não houve registro de feridos.

Equipes responsáveis pela remoção foram acionadas para liberar a via.