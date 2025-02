Os participantes são convidados a se vestir com fantasias e acessórios, entrando no clima do carnaval e celebrando a data com alegria - Reprodução

Os participantes são convidados a se vestir com fantasias e acessórios, entrando no clima do carnaval e celebrando a data com alegriaReprodução

Publicado 20/02/2025 19:05

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria da Melhor Idade, promove nesta sexta-feira (21) o animado pré-carnaval “Bloquinho Viva a Vida”, destinado ao público idoso da cidade. O evento visa proporcionar momentos de lazer, diversão e socialização, com muito samba no pé e as tradicionais marchinhas de carnaval.

O primeiro dia de folia foi em Tamoios, nesta quinta, em frente ao Ginásio Poliesportivo. Na sexta-feira, o bailinho acontece na Lagoa das Palmeiras, ao lado do Quiosque da Bel, também às 15h. A programação foi planejada especialmente para os idosos, com música, dança e a chance de reviver os clássicos carnavais de salão, em um ambiente descontraído e acolhedor.

Os participantes são convidados a se vestir com fantasias e acessórios, entrando no clima do carnaval e celebrando a data com alegria. O evento contará com a presença de grupos de idosos que já participam das atividades regulares da Secretaria da Melhor Idade nos Centros de Convivência, além de estar aberto a todos os interessados.

Camila Saraiva, secretária da Melhor Idade, destacou a importância do evento para a integração e bem-estar da população idosa. “O carnaval é uma tradição brasileira que traz alegria, e queremos que nossos idosos também possam vivenciar isso. O pré-carnaval é um momento para eles se divertirem, socializarem e resgatarem o espírito carnavalesco em um ambiente acolhedor e cheio de energia positiva”, afirmou a secretária.