Reparo aconteceu na altura da Rua 13 de NovembroDivulgação

Publicado 20/02/2025 18:27

Cabo Frio - Teve início nesta quarta-feira (19), em Cabo Frio, uma intervenção emergencial para a correção do solo em dois pequenos trechos da orla da Praia do Forte, na altura da Rua 13 de Novembro. A ação, que está sendo realizada numa parceria entre as secretarias da Cidade, Obras e Meio Ambiente, será concluída antes do Carnaval.

Segundo a Prefeitura, a Defesa Civil esteve no local na semana passada e constatou o rompimento da estrutura do piso, causado pela erosão do solo e pelo deslocamento das pedras portuguesas.

O problema possivelmente foi provocado pelas marés cheias, pelo alto índice de umidade no local e pelo trânsito de pedestres. A área foi isolada para evitar acidentes.

“Após essa avaliação técnica, foi determinada uma intervenção imediata para sanar essa questão. Com a proximidade do Carnaval, teremos uma orla bonita e bem cuidada para receber os nossos turistas”, explicou o vice-prefeito e secretário da Cidade, Miguel Alencar.