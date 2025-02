A vítima foi encontrada amarrada com as mãos para trás e apresentava múltiplos ferimentos pelo corpo, além de sangramento no rosto - Divulgação/ Polícia Militar

20/02/2025

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) impediu uma tentativa de homicídio na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na noite de terça-feira (18). A ação ocorreu após uma denúncia anônima e um alerta na rede interna da Polícia Militar.

De acordo com as informações, cerca de seis homens, supostamente ligados a uma facção criminosa, estavam espancando a vítima, um homem de 41 anos, e o arrastando para uma área isolada, onde pretendiam executá-lo. A PM foi acionada por meio do Disque Denúncia (21 2253-1177) e deslocou equipes ao local.

Ao perceberem a chegada das viaturas, os agressores fugiram em direção desconhecida. A vítima foi encontrada amarrada com as mãos para trás e apresentava múltiplos ferimentos pelo corpo, além de sangramento no rosto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para avaliação médica.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que irá investigar a autoria e a motivação da tentativa de homicídio.