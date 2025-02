Colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (21) no sentido Arraial do Cabo - Reprodução

Colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (21) no sentido Arraial do Cabo Reprodução

Publicado 21/02/2025 12:39

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - Na manhã desta sexta-feira (21), um acidente envolvendo um carro e um microônibus foi registrado na RJ-140, em Cabo Frio, na altura do bairro Foguete. Apesar do impacto significativo, que resultou na destruição completa da parte traseira do veículo de passeio, não houve feridos.



O acidente causou um breve congestionamento na via, no sentido Arraial do Cabo, mas a situação foi rapidamente controlada pelas equipes de resgate, que chegaram ao local para garantir a segurança dos envolvidos e normalizar o fluxo do tráfego. O microônibus teve apenas danos leves e todos os ocupantes, assim como o motorista do carro, saíram ilesos.



As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e o tráfego na região já foi totalmente liberado.