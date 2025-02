Nesta sexta-feira (21), o dia será de céu aberto, com temperatura máxima de 32°C e mínima de 22°C - Reprodução/ Youtube/ Point do Forte

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - A previsão do tempo para Cabo Frio indica um fim de semana de tempo firme, céu claro e temperaturas elevadas, sob a influência de um sistema de alta pressão atmosférica. Não há expectativa de chuva.

Nesta sexta-feira (21), o dia será de céu aberto, com temperatura máxima de 32°C e mínima de 22°C. A umidade relativa do ar pode variar entre 65% e 99%. Os ventos devem soprar do quadrante nordeste, com velocidade média de 20 km/h pela manhã e rajadas que podem chegar a 34 km/h.

As ondas nas praias apresentam variação, com altura de 0,50m em Forte, 0,60m em Peró e 0,70m em Unamar. Já no mar aberto, as ondas podem atingir entre 1,50m e 1,70m, com temperatura da água estimada em 23°C.

O índice de radiação ultravioleta (UV) será extremo, chegando a 11, o que exige cuidados redobrados com a exposição ao sol.

No sábado (22), a previsão segue sem grandes alterações. O tempo deve permanecer estável, com céu limpo e temperaturas variando entre 22°C e 32°C.

O vento tende a soprar com menos intensidade, alcançando 16 km/h pela manhã e rajadas de até 29 km/h. O mar deve apresentar ondas de aproximadamente 1 metro, com intervalos de 8 segundos.

Já no domingo (23), o sol segue predominando ao longo do dia, mas com um aumento gradual da nebulosidade a partir do fim da tarde.

As temperaturas continuam na mesma faixa, entre 22°C e 32°C, e não há previsão de chuva.