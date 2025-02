A circulação de veículos no local é proibida pela Lei Municipal 2.330, devido ao impacto ambiental e ao risco à segurança de banhistas e pedestres - Divulgação/ SECOM

Publicado 21/02/2025 12:22

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - A secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio, por meio da Guarda Marítima e Ambiental, realizou nesta quinta-feira (20) uma operação de fiscalização nas dunas da Avenida Litorânea, no bairro Braga, dentro do Parque Estadual da Costa do Sol (PecSol). A ação ocorreu após denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e resultou na interceptação de quatro veículos, sendo dois quadriciclos e dois automóveis destinados a áreas rurais.

A circulação de veículos no local é proibida pela Lei Municipal 2.330, devido ao impacto ambiental e ao risco à segurança de banhistas e pedestres. Como medida punitiva, a Secretaria de Meio Ambiente aplicou multas no valor total de R$ 20 mil, equivalente a R$ 5 mil para cada condutor flagrado na infração.

A fiscalização contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), do Grupamento Operacional de Praia (GOP) e da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima. O superintendente da Guarda Marítima e Ambiental, Ricardo Medina, enfatizou a importância da atuação da corporação na proteção das áreas preservadas.

“Nosso trabalho é garantir que as áreas protegidas sejam respeitadas. A circulação irregular de veículos compromete a vegetação, a fauna e a estabilidade das dunas, além de representar um risco à segurança de banhistas e pedestres”, afirmou.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, destacou a rápida resposta das equipes envolvidas.

“Essa pronta resposta à denúncia demonstra a integração das forças de fiscalização do município. A atuação firme da Guarda Marítima e Ambiental, junto à Romu e ao GOP, mostra que estamos atentos e prontos para combater irregularidades”, disse.

Já o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Nogueira, reforçou a necessidade de conscientização da população sobre o respeito às normas ambientais.

“Ao lado das penalidades previstas em lei, buscamos sensibilizar a população sobre a necessidade de preservar nossas áreas naturais para garantir que o patrimônio ambiental de Cabo Frio seja protegido”, concluiu.