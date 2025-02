Homem foi preso na areia da Praia do Forte - Polícia Militar

Publicado 24/02/2025 19:36

Cabo Frio - Um homem foi preso na Praia do Forte, em Cabo Frio, suspeito de furtar peças de veículos estacionados na Avenida Litorânea. A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (21), por volta das 16h40.

O suspeito, identificado como A.D., de 36 anos, foi localizado na areia da Praia do Forte após a análise de imagens de câmeras de segurança que flagraram os furtos. Com informações repassadas pela 132° DP, agentes do 25° BPM conseguiram abordar e deter o homem, que foi conduzido à 126° DP, onde as autoridades confirmaram sua identidade com base nos vídeos.

A.D. responderá por furto qualificado. Ele já possuía três anotações criminais anteriores, incluindo um registro pelo artigo 121 do Código Penal (homicídio) e dois por crimes relacionados à Lei de Drogas (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06).