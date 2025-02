Itens furtados do casal - Polícia Militar

Publicado 24/02/2025 19:41

Cabo Frio - Na tarde desta sexta-feira (21), um homem de 38 anos, identificado como B. P. D. S., foi preso por furto na Praia do Forte, em Cabo Frio. O acusado, que já possuía seis passagens pelo mesmo crime, foi detido por populares após furtar a bolsa de um casal de turistas argentinos.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo Sistema Operacional de Policiamento (SOP) e se dirigiu ao trailer policial do Malibu, onde as vítimas, de 24 e 22 anos, relataram o crime. Segundo o casal, o suspeito pegou a bolsa com diversos pertences e tentou fugir pela areia, mas foi perseguido e capturado por banhistas antes da chegada dos agentes.

O homem foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi constatado que ele já possuía antecedentes por furto qualificado (art. 155, § 4º do Código Penal), receptação (art. 180 do CP), lesão corporal (art. 129 do CP) e porte de arma branca (art. 19 do DL 3.688/41 – LCP). Após a apreciação do delegado de plantão, o acusado foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.