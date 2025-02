Homem entra em surto dentro de uma loja - Reprodução/Rede social

Publicado 25/02/2025 18:36

Cabo Frio - Um vídeo mostrando um homem entrando em surto dentro de uma loja no centro de Cabo Frio, na Rua Raul Veiga, está viralizando nas redes sociais. O caso foi registrado nesta segunnda-feira (24), e, conforme as imagens, o indivíduo pega uma cadeira e parte para cima da vendedora, sendo retirado do estabelecimento por populares que passavam pelo local.



Conforme o vídeo, a situação acontece dentro de uma ótica. As imagens foram registradas por quem passava na hora do incidente. Após jogar a cadeira pra cima, o homem é retirado por pelo menos dois homens – um deles com um pedaço de pau – do estabelecimento.



Relatos dão conta de que se trata de um indivíduo em situação de rua e que ele já teria entrado no estabelecimento transtornado. A Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade foi acionada e enviou uma equipe da ROMU ao local para atender a ocorrência.



Lá, a equipe foi informada por populares que um homem em situação de rua entrou na loja, agrediu a funcionária e causou danos a alguns objetos. A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência.



Posteriormente, segundo informações, a dona do estabelecimento, juntamente à funcionária, foram à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde registraram um boletim de ocorrência contra o agressor.



A vendedora necessitou de atendimento médico e, ainda conforme informações, teve ferimentos leves.