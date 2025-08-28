Homem é contido após confusão e ameaça com pedrada - Reprodução

Publicado 28/08/2025 16:08

Cabo Frio - Um homem foi retirado por seguranças da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle, em Cabo Frio, na noite desta quarta-feira (27), após causar tumulto e ameaçar lançar pedras contra a unidade de saúde. O caso ocorreu por volta das 22h e assustou moradores e pacientes, que registraram parte da confusão em vídeo.



Segundo relatos, o indivíduo se mostrou alterado e agressivo desde o momento em que chegou à unidade. Inclusive, do lado de fora, ele teria segurado uma pedra e ameaçado jogá-la em uma ambulância.



Em nota, a Secretaria de Saúde de Cabo Frio informou que o homem, em situação de rua, entrou na unidade proferindo xingamentos e ofensas contra profissionais de plantão. O segurança orientou que ele se retirasse, mas, após a recusa e uma agressão ao servidor, foi necessária a intervenção.



Ainda de acordo com a prefeitura, já no pátio, o homem pegou uma pedra e ameaçou arremessar contra uma ambulância. A supervisão de segurança da UPA afirmou que essa não foi a primeira vez que o paciente chega alterado e provoca confusão no local.



Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o surto do homem.

Leia a nota na íntegra:



“A Secretaria de Saúde de Cabo Frio informa que, por volta das 22h desta quarta-feira (27), uma pessoa em situação de rua entrou na unidade proferindo palavrões e ofensas aos profissionais de plantão. O segurança da UPA orientou que ele se retirasse, mas, diante da recusa e de uma agressão ao profissional, foi necessário retirá-lo do local. Já no pátio da unidade, o homem pegou uma pedra e ameaçou arremessar na ambulância. Esta não é a primeira vez que este paciente chega alterado, xingando e criando confusão na unidade, segundo a supervisão de segurança da UPA”.