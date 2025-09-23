Operação "Detro pelo Estado" - Ascom

Publicado 23/09/2025 16:24

Cabo Frio - Mais de 80 ônibus e vans intermunicipais foram fiscalizados na manhã desta terça-feira (23) em Cabo Frio durante a segunda edição da operação “Detro pelo Estado”, promovida pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ). A ação resultou em 17 autuações, entre elas duas por transporte remunerado sem autorização, prática popularmente conhecida como “lotada”.



As equipes estiveram em pontos estratégicos do município, como o Terminal Rodoviário Alex Novelino, o Largo de Santo Antônio, a Praça São Cristóvão, a Rua 25 de Dezembro, a Rotatória de São Cristóvão (RJ-102) e trechos das Avenidas Wilson Mendes e Henrique Terra. Paralelamente, também foram realizadas vistorias em garagens das empresas 1001, Rápido Macaense, Salineiras e Montes Brancos, que concentram reclamações de passageiros.



Entre os coletivos, as principais irregularidades encontradas foram o descumprimento de horários e o mau estado de conservação, o que levou à aplicação de nove multas. Já no transporte complementar, os agentes identificaram falhas como descumprimento de normas internas do Detro-RJ e problemas de iluminação nos veículos, resultando em seis autuações. Dois veículos particulares também foram multados por transporte ilegal de passageiros.



De acordo com o diretor Técnico-operacional do Detro-RJ, Danilo Menezes, o formato integrado da operação amplia o alcance das ações de fiscalização. “Atuamos de forma coordenada, unindo agentes em campo, monitoramento remoto, vistoria em garagens e suporte policial. Isso garante maior presença do poder público e mais eficiência nos resultados”, afirmou.



A primeira edição da operação aconteceu em agosto, em Macaé, quando foram fiscalizados 81 veículos e aplicadas 20 multas. Segundo o presidente do Detro-RJ, Raphael Salgado, a iniciativa passará a ocorrer todos os meses em diferentes municípios. “Nosso objetivo é oferecer um transporte intermunicipal mais seguro e de qualidade, com base em dados de inteligência e nas reclamações dos passageiros”, destacou.