Festival de Dança - Reprodução

Festival de Dança Reprodução

Publicado 14/10/2025 16:34

Cabo Frio - O ginásio poliesportivo de Tamoios recebe, no dia 25 de outubro, a 1ª Mostra de Dança Regional. A iniciativa é do Instituto Cultural e Artístico Nacional Passos do Futuro, em parceria com o Grêmio Recreativo do Samburá. O evento é viabilizado por meio de recursos da PNAB — Política Nacional Aldir Blanc, conquistados como ponto de cultura, e conta com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

A programação inclui apresentações de balé clássico, dança contemporânea, jazz, danças populares, de salão, de rua e ministerial. Grupos e escolas de dança de Cabo Frio e de outras cidades já confirmaram presença. Durante o evento, o público também poderá visitar uma feira de sapatilhas, artesanato, economia criativa e praça de alimentação. A classificação é livre, e a entrada será um quilo de alimento não perecível.

A coordenadora geral do Instituto Passos do Futuro e professora de dança, Vasconcellos da Costa, explicou a origem da mostra.

“A ideia da Mostra de Dança surgiu do desejo de valorizar os talentos da nossa região e fortalecer o cenário da dança em Tamoios. Eu sempre acreditei que a arte transforma vidas, e percebi que seria importante criar um evento que reunisse diferentes escolas e grupos, mostrando o quanto temos artistas incríveis aqui. A Mostra nasceu desse sonho de promover integração, cultura e valorização da dança local”, disse.

O Grêmio Recreativo do Samburá também é responsável pela organização. No espaço, o Instituto Passos do Futuro oferece aulas gratuitas de jazz, balé e danças populares à comunidade. O grêmio desenvolve projetos sociais voltados ao trabalho comunitário e à formação de moradores da região. Para a administração do grêmio, a realização da 1ª Mostra de Dança Regional de Tamoios representa uma celebração da cultura local e do papel da dança na comunidade.