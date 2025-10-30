Uando, conhecido pelo apelido de Maestro - Divulgação/PM

Publicado 30/10/2025 15:38

Cabo Frio - O traficante Uando, conhecido pelo apelido de Maestro, foi identificado entre os 120 mortos na megaoperação policial realizada nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Apontado como gerente geral da Favela do Lixo, em Cabo Frio, e braço direito de Waguinho, vulgo Bigode, Uando era considerado uma das principais lideranças do tráfico na Região dos Lagos.

De acordo com informações da polícia, ele foi morto em confronto com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). Além de Uando, outros integrantes da Favela do Lixo também morreram ou foram presos durante a ação. O grupo havia se deslocado para o Rio de Janeiro recentemente, após o aumento da pressão policial em municípios da Região dos Lagos, especialmente em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.

O Disque Denúncia havia divulgado recentemente um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro de Uando, que estava foragido desde agosto de 2022, quando se evadiu do sistema prisional.

A operação, considerada uma das maiores dos últimos anos, mobilizou diferentes forças de segurança com o objetivo de desarticular facções criminosas atuantes nas comunidades. As investigações seguem para identificar outros integrantes do grupo que ainda estejam foragidos.