Traficante da Favela do Lixo, em Cabo Frio, é um dos mortos em operação nos complexos do Alemão e da Penha no Rio
Uando, conhecido como Maestro, era apontado como gerente geral da comunidade e braço direito de Waguinho, o Bigode. Ele estava foragido do sistema prisional desde 2022
Incêndio atinge loja de bolsas e malas em distrito de Cabo Frio
Corpo de Bombeiros atuou para conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos na noite desta quarta-feira (29)
Foragido condenado por homicídio é preso em Cabo Frio após ação integrada da Polícia Civil e PF
Após monitoramento e diligências sigilosas, agentes do Grupo de Capturas da 126ª DP confirmaram o paradeiro do foragido e efetuaram a prisão
Prédio do Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, será leiloado por dívidas trabalhistas
Imóvel histórico está avaliado em mais de R$ 68 milhões e vai a leilão em dezembro
Guarda Civil de Cabo Frio fiscaliza motocicletas no bairro Peró
Operação aconteceu na terça-feira (28) e teve foco na conscientização e segurança no trânsito
Integrante de Cabo Frio da cúpula do Comando Vermelho será transferido para presídio federal
Dez presos da cúpula da facção, entre eles Waguinho de Cabo Frio, devem ser distribuídos em unidades de segurança máxima; decisão aguarda aprovação da Justiça
