Incêndio InterTV
Moradores relataram que as chamas chegaram muito perto de uma casa vizinha, gerando preocupação com a possibilidade de o fogo atingir as residências próximas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local pouco tempo depois do início do incêndio, conseguindo controlar as chamas antes que se alastrassem ainda mais.
Não há registro de feridos. A Polícia Militar também esteve na área para acompanhar a ocorrência e auxiliar no isolamento do local. As autoridades agora investigam as causas do incêndio, inclusive a hipótese de que tenha sido provocado de forma criminosa.
