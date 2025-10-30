Incêndio - InterTV

Publicado 30/10/2025 15:46

Cabo Frio - Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros e assustou moradores do bairro Braga, em Cabo Frio, na noite desta quarta-feira (29). O fogo começou em um terreno localizado na esquina da Rua da Luz com a Rua Enfermeiro Ricardo Sanchez e rapidamente se espalhou, provocando estalos e pequenas explosões que podiam ser ouvidos à distância.



Moradores relataram que as chamas chegaram muito perto de uma casa vizinha, gerando preocupação com a possibilidade de o fogo atingir as residências próximas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local pouco tempo depois do início do incêndio, conseguindo controlar as chamas antes que se alastrassem ainda mais.



Não há registro de feridos. A Polícia Militar também esteve na área para acompanhar a ocorrência e auxiliar no isolamento do local. As autoridades agora investigam as causas do incêndio, inclusive a hipótese de que tenha sido provocado de forma criminosa.