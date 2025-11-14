Praia do Foguete - Reprodução

Publicado 14/11/2025 17:06

Cabo Frio - A etapa final do Circuito CSC 2025, chamada Talentos do Surf FINALS, será realizada neste sábado (15), na Praia do Foguete, em Cabo Frio. O campeonato define os campeões do ranking 2025.

O evento é organizado pelo Cabo Frio Surf Club, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Nesta etapa, a pontuação será 2A, ou seja, em dobro, mantendo a disputa aberta para todos os surfistas que participam do circuito.

As baterias serão disputadas em sete categorias: Sub 14, Sub 16, Sub 18, Open, Master (+35), Kahuna (+45) e Pro/Am. O público poderá acompanhar as apresentações de atletas de diferentes gerações, incluindo os surfistas mais jovens do circuito e os competidores com mais experiência na região.