Falta de energia - Reprodução

Falta de energia Reprodução

Publicado 25/11/2025 17:19

Cabo Frio - O Centro de Cabo Frio voltou a registrar problemas no fornecimento de energia nesta terça-feira (25). A Rádio RCFM, assim como outros veículos de comunicação localizados na região central, ficou fora do ar desde as 11h e só conseguiu retomar as atividades no início da tarde, após a normalização parcial do serviço.



Os ventos fortes que atingem Cabo Frio e outras cidades da Região dos Lagos ao longo do dia podem estar entre os fatores que contribuíram para as interrupções.



A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Defesa Civil Municipal, informa que a atuação de um sistema de baixa pressão na costa da Região Sudeste, nesta terça-feira (25), intensificará o gradiente de pressão, possibilitando a ocorrência de ventos moderados a fortes. O município está em estágio de atenção pelas próximas 24h. Para as próximas horas são esperados ventos de 50km/h com rajadas de 70km/h, especialmente nas orlas e áreas mais expostas.



A instabilidade no fornecimento tem afetado diretamente o funcionamento de serviços essenciais. Cristina, proprietária da Corpore Medicina Diagnóstica, afirmou que as quedas constantes de energia estão comprometendo o atendimento.



Segundo ela, a equipe tem sido obrigada a desmarcar pacientes sempre que ocorre uma interrupção. “Está ficando impossível trabalhar”, relatou.



No setor gastronômico, o cenário também é de preocupação. Verônica, responsável pelo restaurante As Marias, disse estar indignada com a situação, especialmente em um período de feriados e às vésperas da alta temporada. “Não pode acontecer direto assim”, destacou.



O Jornal entrou em contato com a Enel para solicitar informações sobre a ocorrência.



A Enel informou que a região de Cabo Frio foi atingida, nesta terça, por fortes ventos, que chegaram a cerca de 70 km/h, e impactaram a rede elétrica. As equipes em campo foram reforçadas e seguem realizando os serviços necessários para que o menor número de clientes seja impactado pelo evento climático, que ainda permanece na região.