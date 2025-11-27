Limpeza urbanaAscom
Durante a ação, foram encontrados resíduos descartados de forma irregular, incluindo lixo doméstico e restos de materiais de construção. A Secretaria informou que o acúmulo desses materiais pode causar entupimentos na rede de drenagem.
A Prefeitura orienta os moradores a não descartarem entulho ou resíduos nos bueiros. A recomendação é usar os canais de coleta disponíveis e solicitar a remoção de materiais quando necessário.
Segundo a Secretaria, as ações de limpeza e manutenção continuarão em outros bairros do município, como parte do plano de conservação do sistema de drenagem urbana.
