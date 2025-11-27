Limpeza urbana - Ascom

Publicado 27/11/2025 13:45

Cabo Frio - A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Cabo Frio realizou, nesta terça-feira (25), uma operação de limpeza de ralos nos bairros da Passagem e do Algodoal. Mais de 50 bueiros foram inspecionados e passaram por manutenção preventiva pelas equipes da pasta.



Durante a ação, foram encontrados resíduos descartados de forma irregular, incluindo lixo doméstico e restos de materiais de construção. A Secretaria informou que o acúmulo desses materiais pode causar entupimentos na rede de drenagem.



A Prefeitura orienta os moradores a não descartarem entulho ou resíduos nos bueiros. A recomendação é usar os canais de coleta disponíveis e solicitar a remoção de materiais quando necessário.



Segundo a Secretaria, as ações de limpeza e manutenção continuarão em outros bairros do município, como parte do plano de conservação do sistema de drenagem urbana.